قام النجم المصري محمد صلاح بإلغاء متابعة زميله في المنتخب ولاعب فريق آرسنال محمد النني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وبعد أيام من نهاية مباراة القمة بين ليفربول وآرسنال التي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، قام النني بعمل إعجاب على صور زميله في الفريق أرون رامسديل، أثناء احتفاله بإهدار صلاح لركلة جزاء خلال المباراة.
ليغضب صلاح من تصرف صديقه ويقوم بحذف جميع الصور التي تجمعه بالنني من حسابه، ثم رد النني بإلغاء متابعة نجم ليفربول أيضًا.
وكان صلاح والنني يتمتعوا بعلاقة صداقة قوية ورحلة احتراف معًا، ورد فعل الطرفين على صورة حارس مرمى آرسنال أثارت جدلًا كبيرًا.
ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يظل آرسنال متربعًا على صدارة الجدول برصيد 76 نقطة.
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