بسبب خطأ في رسم خطوط التسلسل .. استبدال حكم مواجهة ليفربول وإيفرتون!

اعتذار واستبدال، رابطة التحكيم الإنجليزية تتحرك لتصحيح كوارث التحكيم!

استبدلت رابطة التحكيم الإنجليزية الحكم جون بروكس من غرفة حكم الفيديو المساعد في ديربي ميرسيسايد الليلة بين ليفربول وإيفرتون ومباراة آرسنال ومانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم بسبب خطأه الفادح في مباراة برايتون وكريستال بالاس.

جون بروكس قام برسم خطوط التسلسل بشكل خاطئ على جيمس تومكنز بدلًا من زميله مارك جويهي الذي كان خلفه خلال الهدف الذي سجله برفيس إستوبينان وتم إلغاؤه على إثر الخطأ، هدف صحيح لفريق برايتون.

وسيتولى أندريه مارينر وديفيد كوتيه مهام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة ليفربول ضد إيفرتون الليلة ولمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء على التوالي.

وأكدت رابطة التحكيم الإنجليزية في بيان رسمي: "تم استبدال جون بروكس بتقنية الفيديو المساعد لكل من ليفربول وإيفرتون الليلة وأرسنال ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء".

وكشف نادي برايتون أنهم تلقوا اعتذارًا من رابطة التحكيم عن الخطأ.

بينما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس التحكيم هوارد ويب دعا إلى اجتماع طارئ ويفكر في عزل كلًا من بروكس وماسون بسبب أخطائهما الصارخة.

أُجبر الرئيس الجديد على الاتصال ببرايتون وآرسنال "للاعتراف بأخطاء كبيرة في عملية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف البيان: "تجرى مراجعة شاملة للحادثتين اللذين نتجا عن خطأ بشري والمتعلق بتحليل حالات التسلل".