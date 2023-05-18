بسبب "جاسوس".. مانشستر سيتي يرفع دعوة قضائية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يقاضي الدوري الإنجليزي الممتاز!

رفع مانشستر سيتي دعوة قضائية، ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، ليطعن في قراره بإدانة النادي بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وتلقى مانشستر سيتي إخطارًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي، يوضح التهم التي ارتكبها النادي باختراقه القواعد المالية.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، "The Times"، تقدم النادي بطعن في قرار الدوري، حيث لا ينبغي التحقيق في الأمر، قبل إخبار النادي.

كما أكدت التقارير أن، موراي رروزين، محامي اللجنة القضائية المستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلن من قبل دعمه للمنافس آرسنال.

وفي تقرير الدوري الإنجليزي، أن اللجنة القضائية المستقلة، هي التي ستتولى التحقيق في الأمر، التي يتزعمها داعم منافس مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن، في حال ثبات التهمة على مانشستر سيتي، باختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، سيتعرض لعقوبات كثيرة، أحدها الطرد من الدوري الممتاز تمامًا.