بسبب تهديد داعشي.. الشرطة الألمانية تحاصر أليانز أرينا!

تهديد من داعش يحاصر معقل بايرن ميونخ...

أعلنت الشرطة الألمانية حالة الطوارئ حول ملعب أليانز أرينا، بعد انتشار تهديد من داعش، قبل مباراة بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، الذي يستضيفها ملعب الفريق البافاري.

ويستقبل ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت مباراة بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

ونشرت إحدى وسائل الإعلام التابعة لداعش، صورة للجماهير خارج ملعب أليانز أرينا، وكتبت عليها باللغة العربية "بعد المباراة"، مما أثار القلق لدى السلطات الألمانية.

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وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية إلى شبكة "t-online": "قام المسؤولون بتقييم الوضع، ولا توجد أي مؤشرات حول وجود أي خطر حقيقي، ومع هذا سيتم تكثيف تواجد الشرطة في المباراة".

وأضاف: "كان من المفترض أن تتواجد قوات الطوارئ حول الملعب بشكل طبيعي، ولكن في الوضع الحالي سيتم زيادة أعداد الضباط".

جدير بالذكر أن المباراة انطلقت في موعدها بشكل طبيعي، وانتهى شوطها الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد، سجله كريم اديمي.