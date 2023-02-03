بسبب تعادل فريقه .. مشجع فنربخشه ينتظر الحكم في الطائرة ويهدده بعدم السير في الشارع!

تهديدات قوية لحكم تركي!

هدد مشجع لنادي فنربخشه أحد الحكام خلال لقائه على متن طائرة، بسبب تعادل فريقه في مسابقة الدوري التركي، أثناء تواجد الحكم في اللقاء كمساعد لحكم الساحة.

المشجع، تعرض للحكم عبد الله بورا أوزكارا، مهددًا حياته حيث يرى أنه كان سببًا في تعادل فريقه بالجولة ال21 من الدوري التركي، وقال المشجع موجهًا كلامه للحكم: "لن اتركك تسير في الشارع".

فنربخشه سقط في فخ التعادل أمام أضنة دمير سبور بهدف لمثله ليصعب مهمته في المنافسة على صدارة الدوري التركي، وشهد اللقاء إلغاء هدف للفريق الأصفر والكحلي بداعي التسلسل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد، كما تعرض جورج جيسوس مدرب فنربخشه للطرد في الدقيقة ال12 من الوقت بدل الضائع.

كما شهد اللقاء كذلك احتساب ركلتي جزاء لنادي أضنة سجل منهما واحدة وأهدر أخرى.

الجدير بالذكر أن فنربخشه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن جلطة سراي متصدر الترتيب بعد مرور 21 جولة من الدوري التركي.