بسبب تصرفات بوجبا وليس الدكة .. فان دي بيك فكر في مغادرة مانشستر يونايتد

وضعية الهولندي محيرة في مانشستر

كشف الوكيل السابق لدوني فان دي بيك عن تفاصيل جديدة فيما يخص وضعية الهولندي الصعبة في مانشستر يونايتد، وكيف أثر عليها لاعب الفريق السابق بول بوجبا.

ومنذ انتقاله قبل عامين لمانشستر، وعانى متوسط الميدان السابق لأياكس من قلة الفرص للعب أساسياً، حتى مع وصول إريك تين هاج، مدربه السابق في هولندا، لتدريب يونايتد.

ماذا قال الوكيل عن علاقة بوجبا بوضعية فان دي بيك؟

جويدو ألبيرس، والذي خلفه علي دورسون كوكيل للاعب الهولندي، قال مع "Voetbal Primeur": "رأيت خيبة الأمل التي شعر بها من المعاملة في مانشستر، وهو شاهد ما قمت به من أجل تغيير وضعه".

وأكمل: "في يونايتد يحظى بتقدير كبير وكان محبوب الجمهور، في مانشتسر لا يلعب على الإطلاق، العلاقة بينه وبين النادي سيئة".

وواصل الوكيل: "كان عليه التنافس مع بوجبا الذي يصل متأخراً للتدريبات، يعتذر ثم يواصل اللعب بدلاً من شاب يتدرب 10 ساعات في اليوم لثمان أسابيع ليظهر مدى جودته".

وختم قائلاً: "قام بإطلاق كل خيبة الأمل تلك علي، قمت بالتقليل من تأثير الأمر على نفسيته، كان يجب أن أتدخل وأساعده في وقت مبكر".