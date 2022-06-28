النادي الكتالوني بحث في ماضي الرجل ولم يعجبهم ما رأوه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد تراجع عن تعيين إلفيس كوكا المدير الرياضي السابق لنادي ميراندش في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، والتي أكدت أن السبب خلف التراجع عن تعيين كوكا هو تغريدات قديمة له على موقع "تويتر".

النادي كان يريد أن يعين كوكا في منصب رئيس الكشافة سعيًا لتطور طرق وسبل ضم اللاعبين الشباب إلى صفوف الفريق.

لكن بعد التدقيق في ماضي الرجل اكتشف النادي الكتالوني دعمه الكبير لريال مدريد، وهو الأمر الذي ظهر في أكثر من تغريدة نشرها عبر حسابه.

كوكا تحدث عبر حسابه في الماضي عن رغبته في تمثيل لويس سواريز لريال مدريد، كما أوضح تشجيعه للملكي بعد مباراة كرة سلة.

كما انتقد التحكيم في مباريات برشلونة وأكد أن النادي الكتالوني يحظى بدعم كبير من الحكام وأن ما حصلوا عليه من نقاط بسببهم كافي بالفعل قبل عدة مواسم.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني خلال سوق الانتقالات الحالي من أجل تسجيل اللاعبين وحسم الصفقات بسبب الأزمات المالية التي يمر بها.