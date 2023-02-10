بسبب تشبيه باريس بالمثليين .. باتريس إيفرا تحت طائلة القانون

قام بالاعتذار عن تصريحاته بعدها بيوم واحد

تلقى باتريس إيفرا مدافع منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق، عقوبة بفرض غرامة مالية ضده، بسبب الخروج بتصريحات معادية للمثليين.

إيفرا خرج عبر حسابه على موقع سناب شات ليوجه رسالة إلى نادي باريس سان جيرمان قائلًا:"باريس، أنتم مثليين، جميعكم مثليين، ها هم الرجال يتحدثون"، مشيرًا إلى فوز مانشستر يونايتد على الفريق الفرنسي في 2019 بدوري أبطال أوروبا.

وهو ما تسبب في حالة غضب لدى الجمعيات الأهلية في فرنسا، لتتم إدانة صاحب الـ41 سنة بتوجيه إهانات علنية لمجموعة من الناس بسبب ميولهم الجنسية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المحامي الخاص بإيفرا قال إنه لم يرغب في إيذاء مجتمع المثليين ولكنه كان يستهدف نادي باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى اعتذار موكله في اليوم التالي للواقعة.

ولكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن اللاعب السابق حُكم عليه بغرامة قدرها 1000 يورو، بالإضافة إلى دفع 1500 يورو تعويضًا للأضرار الناتجة عن تصريحاته، بالإضافة إلى 1000 يورو عن تكاليف القضية.

يذكر أن إيفرا سبق أن لعب بمراحل الشباب في باريس، وانتقل بعدها إلى عدة أندية مثل نيس وموناكو ومانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا ووست هام قبل اعتزاله بشكل نهائي في 2019.