بسبب تسريب "قمة إيبيزا".. تين هاج في مرمى نيران إدارة مانشستر يونايتد!

المدرب الهولندي على موعد مع مشكلة جديدة..

أصبح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في موقف صعب مع إدارة الشياطين الحمر بعد كشفه عما يعرف بـ"تفاصيل قمة إيبيزا" بينه وبين رؤساء النادي.

كان مدرب الشياطين الحمر يقضي عطلة هناك عندما ظهر مسؤولون من النادي على عتبة بابه ليطلبوا منه الاستمرار كمدير للنادي بعقد جديد،. وفقًا لصحيفة "ذا صن".



وأبلغوه أيضًا أنهم تحدثوا مع مرشحين آخرين، بما في ذلك مدرب تشيلسي وبايرن ميونيخ السابق توماس توخيل، لكنهم يريدون إبقاء الهولندي في منصبه، ويريد النادي أن يوقع تين هاج عقدًا جديدًا لمدة 3 مواسم.

كان تين هاج غاضبًا بشكل مفهوم من الطريقة التي عومل بها والطريقة التي تم بها تسليم هذه الرسالة عندما كان من المفترض أن يكون في فترة راحة .

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لكن مالك النادي الجديد السير جيم راتكليف وفريقه غير راضين عما اعتقدوا أنه تسريب لتفاصيل اجتماع خاص من المدرب الهولندي هذا الأسبوع.