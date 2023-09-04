بسبب تسريبات صديقته واتهامه بالتعدي عليها .. استبعاد أنطوني من منتخب البرازيل!

مانشستر يونايتد في ورطة من جديد.

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن اللاعب أنطوني قد تم استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي التي تخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو" والتي أكدت أن بديلة سيكون اللاعب جابرييل خيسوس مهاجم فريق آرسنال المتألق مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار جاء بعد التسريبات التي تضمنت تهديدات من اللاعب لصديقته والتي خرجت للنور قبل ساعات قليلة وأكدت اتهام جابريلا كافالين له.

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وكانت القضية بالفعل تحت تحقيقات الشرطة حيث تم استدعاء أنطوني في الـ 18 من الشهر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بعد.

وخرج اللاعب عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي لينفي التهم الموجهة له، مؤكدًا أنه ضحية للاتهامات الباطلة، وأعلن أنه مستعد للتعاون التام مع السلطات ليكشف الحقائق.

ما هي الاتهامات التي يواجهها أنطوني؟

بحسب ما قالت صديقته سابقًا، فاللاعب قام بتهديدها بالقتل، وقام بضربها عدة مرات على فترات زمنية مختلفة من بينها عندما كانت حاملًا.

وأكدت أنه في أحد المرات ألقى زجاجة عليها تسببت في بروز عظم أصابعها من يدها، كما هددها بإنهاء حياتها وحياة الجنين في رحمها وقتل نفسه بعد ذلك.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لا يزال يعاني من تبعات اتهام لاعبه ميسون جرينوود بالتعدي على صديقته، حيث اضطر لترك اللاعب يرحل على سبيل الإعارة إلى صفوف خيتافي الإسباني.