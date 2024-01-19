بسبب تحريض ديفيس .. بايرن ميونخ ينتقم من ريال مدريد في لاعبه المتألق!

سببان وراء هذه الصفقة المحتملة

حالة من الإحباط يشعر بها نادي بايرن ميونخ الألماني، بسبب المحاولات المستمرة من ريال مدريد للتعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع الفريق.

الظهير الكندي رفض حتى الآن خمسة عروض لتجديد عقده مع بايرن، وسط تقارير تفيد بأن ريال طلب منه عدم التوقيع على عقد جديد من أجل الانتقال للفريق في الصيف بصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" قالت إن بايرن سيحاول الانتقام من ريال مدريد، وسط بحثه المستمر عن مدافع جديد بالتعاقد مع رافا مارين لاعب الميرينجي المُعار إلى ديبورتيفو ألافيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بايرن يبحث عن مدافع لتعويض الرحيل المحتمل للهولندي ماتايس دي ليخت، وفكرة التعاقد مع رونالد أراوخو من برشلونة تبدو صعبة للغاية، لذلك قرر النادي البافاري البحث عن خيارات واقعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب توماس توخيل قرر التوجه إلى مارين لسببين، الأول هو صغر سنه وتمتعه بقدرات فنية مميزة، والثاني هو الانتقام مما يفعله ريال مع ديفيس.

يذكر أن مارين البالغ من العمر 21 سنة أصبح من أهم المدافعين في الدوري الإسباني بعد انتقاله إلى ألافيس الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث شارك في 19 مباراة مع الفريق وأظهر صلابة هائلة جذبت أنظار بايرن.