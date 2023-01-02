بسبب باريس سان جيرمان .. نيمار يغيب عن جنازة بيليه!

لماذا لن يحضر نيمار جنازة بيليه بالبرازيل؟

أكدت تقارير صحيفة أنّ نجم باريس يان جيرمان، نيمار، لن يتمكن من حضور جنازة أسطورة البرازيل بيليه.

تُوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يوم 29 ديسمبر الماضي، عن عمر يناهز 82 عامًا، في إحدى مستشفيات ساو باولو.

وذكرت صحيفة "لو باريسيان" أنّ نيمار لن يتمكن من حضور جنازة الأسطورة الراحل بيليه، بسبب ازدحام جدول باريس سان جيرمان بالمباريات خلال يناير الجاري.

وانتشرت شائعات في الأيام الماضية عن حضور نيمار لجنازة أسطورة بلاده، لكن اللاعب البرازيلي نشر على حسابه على الانستجرام صور تدريباته بالعاصمة الفرنسية الأحد.

كما أكد والد نيمار أنه سيكون بديلًا لابنه بجنازة بيليه، لعدم قدرة صانع ألعاب باريس سان جيرمان من الذهاب للبرازيل في ذلك التوقيت.