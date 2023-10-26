بسبب أونانا والغوريلات.. أليخاندرو جارناتشو مهدد بالإيقاف!

اللاعب الأرجنتيني يسيل الحبر دائمًا..

راسل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر يونايتد بشأن بعض التلميحات التي تحمل مغزى عنصريًا أو قد تحمل ذلك التي صدرت من لاعب الشياطين الحمر، الأرجنتيني المثير للجدل دائمًا أليخاندرو جارناتشو.

وكان جارناتشو قد نشر صورة عبر منصة "إكس" لاحتفال زملائه بالفريق مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا بالتصدي لركلة جزاء كوبنهاجن الدنماركي مع رمزين تعبيرين على صورة قرد الغوريلا!.

هذا الأمر لم يرق الاتحاد الإنجليزي، الذي تواصل مع مانشستر يونايتد، فقام جارناتشو بحذف التغريدة برمتها.

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وسيتواصل التحقيق مع جارناتشو حيال شبهة التلميح لمغاز عنصرية بالرمزين التعبيريين، وهذا قد ينتج عنه عقوبة تصل إلى استبعاده لبضع مباريات.

وكان إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد السابق قد عوقب من الاتحاد الإنجليزي ذاته في وقت سابق بالاستبعاد لـ 3 مباريات إثر استخدامه كلمة "نيجريتو" على وسائل التواصل الاجتماعي مع أحد أصدقائه، وهي كلمة مدرجة ضمن الكلمات العنصرية تجاه ذوي البشرة السمراء.