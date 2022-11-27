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بسبب أغنية .. اشتباكات ودماء عقب لقاء الأرجنتين والمكسيك

هيثم محمد
9:53 ص غرينتش+3 27‏/11‏/2022
Argentina Mexico fans gfx
أحداث مؤسفة عقب القمة اللاتينية في "لوسيل"

وقعت اشتباكات مؤسفة بين جماهير الأرجنتين والمكسيك بعد لقاء الفريقين مساء السبت لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022.

ووسط حضور جمهور قياسي تم تسجيله ضمن الأعلى في تاريخ البطولة خلف نهائي 94، فازت الأرجنتين بهدفي ليونيل ميسي وإينزو فيرنانديز على المكسيك.

ونقلت "أوليه" الأرجنتينية مشاهد مؤسفة من مدرجات ملعب "لوسيل" الذي احتضن اللقاء تظهر اشتباكات بين مشجعي البلدين، والتي امتدت لشوارع الدوحة.

وقال التقرير إن السبب وراء تلك الاشتباكات هو أغنية مسيئة للأرجنتين رددها مشجعي المكسيك منذ خسارة الأولى ضد السعودية، وكرروها في لقاء السبت.

ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى ثلاث نقاط، بينما توقف رصيد المكسيك عند نقطة عقب الجولة الثانية من المجموعة المتشابكة الأطراف.

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