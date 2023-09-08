بسبب انتقال نيمار للهلال .. دورتموند يتهم باريس بالتلاعب!

النادي الألماني يرى أن نظيره الفرنسي استفاد بشكل غير شرعي من الصفقة!

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بوروسيا دورتموند كان قد وجه اتهامًا لنظيره باريس سان جيرمان بالتلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ذلك الاتهام جاء خلال اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية في برلين قبل ساعات.

حيث تحدث ممثل بوروسيا دورتموند عن خروقات محتملة للنادي الباريسي لقواعد اللعب المالي النظيف، مما صدم الإدارة الفرنسية في وجود ناصر الخليفي الذي سمع التعليقات بنفسه، والذي انتظر ممثل بوروسيا دورتموند عقب حديثه ليتكلم معه بهذا الشأن.

وكان ممثل دورتموند قد تحدث عن صفقة نيمار دا سيلفا بالتحديد مؤكدًا أن باريس سان جيرمان استفاد من العلاقات السياسية بين صندوقي النقد السعودي والقطري من أجل تعديل أوضاعه الخاصة بقوانين اللعب المالي النظيف.

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جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يلعب في نفس مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويحافظ الناديان على علاقات طيبة في سوق الانتقالات وخارجه طوال السنوات الماضية.

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