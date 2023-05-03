بسبب النصر؟ كريستيانو رونالدو يتجاوز ليونيل ميسي في قائمة فوربس لأعلى رياضي أجرًا!

كريستيانو رونالدو نجح في إزاحة ميسي من الصدارة بعد فترة طويلة..

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صعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي إلى صدارة قائمة مجلة فوربس الأمريكية كأعلى رياضي أجرًا في العالم، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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رونالدو، الذي رحل عن مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي بعد هجومه على الإدارة والهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر"، قرر الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وتحديدًا نادي النصر.

مجلة فوربس كشفت أن رونالدو، قد حصل العام الماضي على مبلغ تجاوز 123 مليون يورو العام الماضي في صورة جوائز مالية ورواتب ومكافآت، بالإضافة إلى صفقات رعاية وبعض الأمور الأخرى خارج الميدان، وذلك بفضل الصفقة التاريخية مع النصر.

ميسي، الذي تراجع إلى المركز الثاني، حصل على مبلغ تجاوز 117 مليون يورو، بينما يشكل كيليان مبابي زميل الأرجنتيني في باريس سان جيرمان المركز الثالث بين لاعبي كرة القدم، حيث بلغت أرباحه 108 ملايين يورو.

المبلغ المذهل الذي حصل عليه رونالدو هو أكبر مبلغ في عام واحد للاعب كرة قدم في التاريخ، ليعود النجم البرتغالي إلى الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2017.

الترتيب الرياضي المبلغ 1 كريستيانو رونالدو 123.6 مليون يورو 2 ليونيل ميسي 117.9 مليون يورو 3 كيليان مبابي 108.9 مليون يورو 4 ليبرون جيمس 107.7 مليون يورو 5 كانيلو ألفاريز 99.8 مليون يورو 6 داستن جونسون 97.5 مليون يورو 7 فيل ميكلسون 96.4 مليون يورو 8 ستفين كوري 91.9 مليون يورو 9 روجر فيدرير 86.2 مليون يورو 10 كيفين دورانت 81.6 مليون يورو

Shahid