بسبب النصر؟ كريستيانو رونالدو يتجاوز ليونيل ميسي في قائمة فوربس لأعلى رياضي أجرًا!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Cristiano Ronaldo smile Lionel Messi wink splitGetty/GOAL
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كريستيانو رونالدو نجح في إزاحة ميسي من الصدارة بعد فترة طويلة..

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صعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي إلى صدارة قائمة مجلة فوربس الأمريكية كأعلى رياضي أجرًا في العالم، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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رونالدو، الذي رحل عن مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي بعد هجومه على الإدارة والهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر"، قرر الانتقال إلى دوري روشن السعودي، وتحديدًا نادي النصر.

مجلة فوربس كشفت أن رونالدو، قد حصل العام الماضي على مبلغ تجاوز 123 مليون يورو العام الماضي في صورة جوائز مالية ورواتب ومكافآت، بالإضافة إلى صفقات رعاية وبعض الأمور الأخرى خارج الميدان، وذلك بفضل الصفقة التاريخية مع النصر.

ميسي، الذي تراجع إلى المركز الثاني، حصل على مبلغ تجاوز 117 مليون يورو، بينما يشكل كيليان مبابي زميل الأرجنتيني في باريس سان جيرمان المركز الثالث بين لاعبي كرة القدم، حيث بلغت أرباحه 108 ملايين يورو.

المبلغ المذهل الذي حصل عليه رونالدو هو أكبر مبلغ في عام واحد للاعب كرة قدم في التاريخ، ليعود النجم البرتغالي إلى الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2017.

الترتيبالرياضيالمبلغ
1كريستيانو رونالدو123.6 مليون يورو
2ليونيل ميسي117.9 مليون يورو
3كيليان مبابي108.9 مليون يورو
4ليبرون جيمس107.7 مليون يورو
5كانيلو ألفاريز99.8 مليون يورو
6داستن جونسون97.5 مليون يورو
7فيل ميكلسون96.4 مليون يورو
8ستفين كوري91.9 مليون يورو
9روجر فيدرير86.2 مليون يورو
10كيفين دورانت81.6 مليون يورو

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