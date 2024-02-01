بسبب "الفورمولا 1".. لا صوت يعلو فوق صفقة انتقال ميسي إلى ريال مدريد!

هل يمكن أن تحدث؟

أتت الأخبار مدوية في عالم "الفورمولا 1" بانتقال لويس هاملتون إلى فريق فيراري، فيما مثل ضجة كبرى لمتابعي الرياضات السريعة بشكل عام.

لكن كان للأمر انعكاسه على مشجعي كرة القدم، الذين بدأوا يقارنون بين ضجة صفقة الفورمولا 1 وصفقات شبيهة يمكن أن تحدث في عالم كرة القدم.

لذلك تصدرت وسوم "ميسي إلى ريال مدريد" جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حين كان الحديث عن صفقة يمكن أن تكافئ ضجة صفقة هاملتون في كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أيضًا قارن البعض بين هذه الصفقة وأخرى محتملة ينتقل فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى برشلونة، النادي الذي شهد معه الدون صولات وجولات من المنافسة.

بينما ذهب البعض إلى أن الصفقة الشبيهة قد حدثت بالفعل حين انتقل لويس فيجو إلى ريال مدريد قادمًا من برشلونة مطلع الألفية الثالثة.