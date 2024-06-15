بسبب العنصرية في نهائي الأبطال.. بيان رسمي من السفارة الصينية في إسبانيا وريال مدريد يرد!

السفارة الصينية تشكو ريال مدريد والأخير يرد...

قدمت سفارة الصين، في إسبانيا احتجاجًا رسميًا، إلى نادي ريال مدريد، بسبب بعض الهتافات العنصرية من أحد مشجعي الميرينجي، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

ولعب ريال مدريد، مطلع الشهر الحالي أمام الفريق الألماني، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وحسم الميرينجي المباراة لصالحة بهدفين مقابل هدف، ليحقق دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

وأعلن الوفد الدبلوماسي للصين في إسبانيا، عبر موقعه الإلكتروني عن غضبه وصدمته بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن كلمات غير لائقة وعنصرية من أحد مشجعي الميرينجي.

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وبحسب بيان السفارة الصينية، فإن ريال مدريد أعرب عن رفضه لهذا السلوك غير اللائق، وأدان النادي أي شكل من أشكال العنصرية وكراهية الأجانب، وشدد النادي على أن هذا التصرف يمثل الشخص وحده وتصرف فردي، ولا يعبر عن مبادئ النادي وأغلبية مشجعيه.

وذكر البيان أن ريال مدريد، أكد مجددًا على تقديره واحترامه للجماهير الصينية، وشكر متابعيه في الدولة الآسيوية، وأعرب عن رغبته في زيادة توطيد العلاقات بين إسبانيا والصين.