بسبب الشعار .. السوبر الإسباني يُشعل الغضب بين جماهير النصر!

الغضب يُسيطر على جماهير النصر

تسبب كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا على ملعب الأول بارك، في غضب جماهير النصر، وذلك على الرغم من اقتراب البطولة من نهايتها.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة مساء يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني، من أجل تحديد البطل الجديد.

وشهدت مباراة برشلونة أمام أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، قيام المنظمين بطمس شعار نادي النصر الموجود على مقاعد البدلاء، ووضع عليه شعار كأس السوبر الإسباني.

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ما حدث أثار غضب جماهير نادي النصر، التي نشرت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عدة تغريدات، تُهاجم فيها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب ما حدث من طمس شعار النادي.

فيما عبر عدد آخر من الجماهير النصراوية، عن سعادتها بسبب عدم طمس شعار النادي الموجود في الممرات الداخلية لملعب الأول بارك، وهو الذي ظهر أثناء دخول اللاعبين.