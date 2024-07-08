بسبب السخرية من ركلة جزاء رونالدو.. بي بي سي تصدر بيانًا رسميًا

بي بي سي توضح موقفها من السخرية من رونالدو في بيان رسمي...

أصدرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، بيانًا لتوضيح موقفها من السخرية من كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية، في مباريات يورو 2024.

وشهدت مباراة البرتغال وسلوفينيا، في دور الـ 16 من بطولة اليورو، إهدار رونالدو، لركلة جزاء في الشوط الأول، مما أدى إلى انهياره ودخوله في نوبة بكاء، قبل أن يعود ويسجل الركلة الأولى، في الركلات الترجيحية ويقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وأثناء البث المباشر للمباراة والتحليل، وعقب إهدار ركلة الجزاء وصفت الشبكة البريطانية، رونالدو بلقب "ميستيانو بينالدو"، مما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى عشاق صاروخ ماديرا، بعد السخرية من النجم البرتغالي.

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وردت "بي بي سي" على هجوم الجماهير ببيان أوضحت فيه موقفها، وجاء فيه: "كان المقصود هو التلاعب بالكلمات فقط، وهذا ما فعلناه من قبل عدة مرات في برامجنا، ولم تكن هناك أي إساءة مقصودة لأحد، لقد تحدثنا عن رونالدو بشكل إيجابي في عدة مناسبات".

وتابع: "أثناء الإحماء قبل المباراة، سلط خوسيه فونتي الضوء على تفاني رونالدو، وأكد أنه واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ، وبين الشوطين تحدث جاري لينيكر مع آلان شيرار لفترة طويلة عن تحركات رونالدو ووصفوها بأنها رائعة للغاية".