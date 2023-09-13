بسبب الدوري السعودي والقطري .. باريس سان جيرمان يفلت من مقصلة اللعب المالي النظيف!

كيف أنقذت الأندية السعودية والقطرية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؟

SHAHID

لعبت أندية دوري روشن السعودي ودوري نجوم قطر دورًا غير مباشرًا، في إنقاذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقصلة اللعب المالي النظيف، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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وكان باريس يعاني خلال السنوات الماضية من مشكلة تتعلق باللعب المالي النظيف، وذلك بسبب الرواتب العالية التي كان يتحصل عليها نجوم الفريق.

وفي تقرير لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان تحصل على مبلغ يصل إلى 159 مليون يورو، من بيع اللاعبين إلى الأندية السعودية والقطرية خلال صيف 2023.

باريس باع النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو، والإيطالي ماركو فيراتي إلى العربي القطري مقابل 45 مليون يورو.

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كما أن باريس قام ببيع السنغالي عبدو ديالو إلى العربي القطري مقابل 15 مليون يورو، والهولندي جيني فينالدوم إلى الاتفاق السعودي مقابل 9 ملايين يورو.

وتخلص باريس من الإسباني سيرخيو راموس الذي انتهى عقده ولم يجدده، بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع سان جيرمان.

SHAHID