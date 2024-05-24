بسبب الحرب بالسودان .. الهلال والمريخ يقتربان من المشاركة في دوري عربي!

الحرب قد تجعلنا نرى الهلال والمريخ في دوري عربي آخر

تمر السودان خلال الوقت الحالي بحالة من عدم الاستقرار السياسي، في ظل الحرب الدائرة خلال الوقت الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سيجعل الهلال والمريخ يُشاركان في أحد الدوريات العربية.

وكشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عن موافقة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، على مشاركة الهلال والمريخ في الدوري المحلي.

وأكدت الشبكة على أن الاتحاد الموريتاني سيقوم بتحمل نفقات مشاركة الهلال والمريخ بالدوري الموريتاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن اشترط الاتحاد الموريتاني الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على هذه الخطوة، حتى تتمكن موريتانيا من استضافة مباريات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وتبقى على نهاية الدوري الموريتاني جولتين، حيث حسم نادي نواذيبو البطولة متفوقًا على الجمارك صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط.