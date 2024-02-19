بسبب التسجيل على تطبيق مواعدة .. فسخ عقد لاعب في الدوري التركي!

النادي اكتشف أمر اللاعب وفسخ عقده...

قرر نادي بشكتاش التركي، فسخ عقد لاعبه أميرهان ديليباش، بعد اكتشاف حسابه على أحد مواقع المواعدة الغرامية عبر الإنترنت.

وفسخ بشكتاش، عقده مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، بالتراضي بالرغم من نفي ديليباش، أن يكون الحساب الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي التركية صحيحًا.

وجاء في البيان الذي نشره النادي التركي عبر موقعه الرسمي: "لقد انفصلنا عن لاعب كرة القدم، أميرهان ديليباش بالاتفاق المتبادل، ونتمنى له النجاح في مسيرته المستقبلية".

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وانتشر حساب عبر أحد مواقع المواعدة، به صورة أميرهان، وهو يرتدي قميص بشكتاش ومشروبًا، وكتب أن عمره 24 عامًا، ولكن اللاعب نفى أن يكون ذلك الحساب هو حسابه الرسمي.

ومن جانبه نشر اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستاجرام" يدافع فيه عن نفسه وكتب: "أرفض تلك الإفتراءات التي انتشرت، بسبب الحسابات المزيفة وأريد أن أشير إلى أن ولائي لفريقي لا يمكن التشكيك فيه".