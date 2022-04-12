بسبب البرازيل في كأس العالم .. أدريانو يترك زوجته بعد 24 يوم زواج!

"حتى الحصان لا يتحمل الأمر" .. هكذا علق اللاعب على انفصاله!

أفادت تقارير في البرازيل بانفصال النجم البرازيلي السابق أدريانو عن زوجته بعد زواج دام أقل من شهر بسبب مباراة لبلاده في المونديال.

وتزوج "الإمبراطور" بميكايلا ميسكيتا، مصففة شعر، قبل 24 يوماً، ونشر صوراً له وهو يمضي عقد قرانه على الفتاة البرازيلية.

ولكن بحسب" إكسترا"، قرر أدريانو الانفصال عن زوجته بسبب خلاف تسبب فيه سفره إلى ريو دي جانيرو دون علمها لمشاهدة مباراة البرازيل الأخيرة في المونديال رفقة الأصدقاء.

وأضاف التقرير أن ميكايلا لم تتقبل غياب زوجها ليومين متواصلين، ولم تتقبل اعتذاره، ليقرر الثنائي الانفصال بعد زواج قصير.

اللاعب نشر صورة له مع الأصدقاء على حسابه على إنستجرام عقب مشاهدة المباراة وكتب: "حتى الحصان لا يمكنه تحمل الأمر"، ما اعتبره الكثيرون إشارة لتصرفات زوجته السابقة.