بسبب احتجاجه المستمر ضد التحكيم .. ريال مدريد غاضب من فينيسيوس جونيور!

يشعر المدرب كارلو أنشيلوتي بإنزعاج من تصرفات فينيسيوس جونيور واعتراضه الدائم على الحكام.

تعرض فينيسيوس جونيور مرة أخرى لإهانات عنصرية من جماهير ريال بيتيس، حيث صرخ أحد الجمهور في وجهه قائلًا "قرد" في أمر يتكرر كثيرًا، عندما يكون اللاعب البرازيلي في انتظار الحصول على الكرة من الفتيان على خارج خطوط الملعب.

والتقطت كاميرات شبكة "Golazo de Gol" الإسبانية لقطة تعرض الجناح البرازيلي لهتافات عنصرية من قبل جماهير ريال بيتيس.

ريال مدريد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال بيتيس بدون أهداف في مواجهة الجولة ال24 من الدوري الإسباني أمس الأحد.

من المرجح أن يتم استنكار الإهانة التي التقطتها كاميرات شبكة "Gol"، من قبل رابطة الليجا، كما يحدث في كل مباراة يحدث فيها مواقف من هذا النوع.

فينيسيوس يعاني من تصرفات عنصرية ضده من قبل الجماهير في كل ملاعب الدوري الإسباني تقريبًا، لكن ليس هتافات الجمهور هي مشكلة البرازيلي الوحيدة، حيث يواجه أيضًا صلابة المدافعين، وظهر ذلك خلال مواجهة بيتيس عندما حصل على ستة أخطاء، بينما حصل على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج على الحكم سوتو جرادو وهو أمر لم يعجب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وظهر ذلك بعد المباراة في مقطع فيديو بثته شبكة "Golazo de Gol" حيث يظهر المدرب الإيطالي وهو يوجه حديثه لفينيسيوس قائلًا: "استمر، استمر"، بينما يمسك داني سيبايوس به من ذراعه لمنعه من الاحتجاج، ويظهر أنطونيو روديجر عدم ارتياحه لشكاوى البرازيلي، كما ظهر امتعاض فيديريكو فالفيردي من احتجاجات الجناح البرازيلي، حيث ظهر وهو يدير وجهه عندما رأى زمليه يحتج على الحكم.