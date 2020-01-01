جول 25 | بسام الراوي: صلاح يظل الأفضل وهذه استفادات قطر من كوبا أمريكا

جول يجري حوارًا مع بسام الراوي بعد دخوله ضمن قائمة "جول 25" لأفضل لاعبين عرب في العالم لعام 2019.

حاوره - محمود ضياء

بسام هشام الراوي، واحد من أبطال المنتخب القطري، الذي توج بكأس أمم آسيا، للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية، والذي أظهر روح قتالية أشاد بها الجميع بقميص العنابي.

ويعد الراوي واحدًا من أهم لاعبي فريقه الدحيل، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه خلال العام الماضي، رغم أنه يبلغ من العمر 22 عامًا فقط.

بداية الراوي كانت مع نادي الريان القطري عام 2015، الذي أعره إلى فريق سلتا فيجو الإسباني، ثم يوبين البلجيكي 2016، ثم عاد إلى الريان مرة أخرى قبل الانتقال إلى الدحيل.

ونجح الراوي أن يقدم الكثير من النجاحات، أبرزها هو التتويج مع المنتخب القطري، بلقب كأس أمم آسيا، دون تعرض العنابي لأي هزيمة.

"جول" تواصل مع بسام الراوي، للحديث عن ما قدمه خلال عام 2019، وتطلعاته لعام 2020، وما يريد إنجازه مع فريقه الدحيل والمنتخب القطري..

تعليقك على اختيارك ضمن قائمة جول دوت كوم لأفضل 25 لاعب عربي في العالم؟

بالتأكيد هو أمر مفرح وجيد لكل لاعب أن يتواجد ضمن قوائم الأفضل.

تقييمك لعام 2019م، بالنسبة لك على المستوى الشخصي؟

في اعتقادي أنه من الأعوام المميزة بالنسبة لي، بعد أن نجحنا في تحقيق اللقب الأسيوي للمنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخ الكرة القطرية.

تطلعاتك وأهدافك لعام 2020م

أتطلع للأفضل سواء مع النادي أو المنتخب، وأتمنى أن أعودة سريعًا للملاعب، للمساهمة مع زملائي في قادم المنافسات والبطولات.

أفضل 3 لاعبين عرب حول العالم خلال 2019 من وجهة نظرك؟

محمد صلاح بكل تأكيد، بعد المستويات المميزة التي ظهر بها مع نادي ليفربول، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي نجح مع زملائه بالمنتخب الجزائري في انتزاع اللقب الإفريقي، وهناك يوسف العربي الذي يواصل تألقه في الدوري اليوناني، ونجح في تحقيق ظهور جيد مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

ماذا يحتاج الدحيل للفوز بلقب الدوري في 2020م؟

الدحيل لا ينقصه أي شيئ، ولم نتوج به في الموسم الماضي، بسبب الإصابات التي عطلت مسيرة عدد كبير من لاعبينا، ولكن هذا الموسم الجميع مصمم على استعادة لقب الدوري.

كيف تُشكل خسارة لقب خليجي 24 دافعًا للمنتخب القطري، للعودة والفوز بكأس آسيا المقبل؟

كرة القدم لعبة تقوم على الاحتمالات، وأعتقد أن المنتخب القطري ظهر بشكل جيد في كأس الخليج، ولكن الحظ لم يكن إلى جانبه، وبالتأكيد كل تعثر يمنحنا الدافع للتجويد في القادم.

ما هي الاستفادة التي خرج بها المنتخب من المشاركة في كوبا أمريكا؟

استفادة كبيرة واحتكاك كان مميز مع منتخبات أمريكا الجنوبية، ورغم خروجنا من الدور الأول، نجحنا في تحقيق مشاركة جيدة، وستكون مشاركتنا أفضل في العام القادم.