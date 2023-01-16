بساحرة شريرة .. شاكيرا تشعل الحرب ضد بيكيه

انفصال نجم برشلونة السابق عن المطربة الكولومبية تحول لحرب نفسية!

استمرت حرب التصرفات الغريبة بين الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا عقب الأغنية التي أصدرتها وهاجمت فيها اللاعب المعتزل مؤخراً.

وواصلت أغنية شاكيرا التي هاجمت فيها المدافع الإسباني وصديقته الجديدة في تحطيم الأرقام القياسية عقب أيام فقط من إصدارها والضجة التي أثارتها.

المطربة صاحبة الأصول اللبنانية لم تتوقف عند الأغنية، ولكن قامت بتصرف غريب لاستفزاز بيكيه وعائلته، وذلك بوضع دمية لساحرة شريرة في شرفة منزلها التي تطل على منزل والدة صديقها السابق.

ولم يتوقف لاعب برشلونة السابق هو الآخر عن الرد، فقام بالظهور في سيارة من نفس الموديل الذي سخرت منه شاكيرا في أغنيتها، وارتدى ساعة من ماركة "كاسيو" التي كانت ضحية كلمات المطربة الكولوبية أيضاً.

يذكر أن الثنائي حالياً في صراع قضائي بخصوص حضانة الأطفال، وسط تخوف من جانب بيكيه بسبب رغبة شاكيرا في الرحيل للحياة في الولايات المتحدة الأمريكية.