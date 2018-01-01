النتائج المباشرة
الدوري الأسكتلندي الممتاز

بريندان رودجرز يفسر خسارة سيلتيك أمام رينجرز بنحس الرقم 13

التعليقات()
Getty Images
تصريحات بريندان رودجرز عقب سقوط سيلتيك في لقاء الديربي الأسكتلندي أمام رينجرز

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أرجع المدرب الإنجليزي بريندان رودجرز المدير الفني لنادي سيلتيك الأسكتلندي خسارة الفريق في ديربي اسكتلندا أمام جلاسجو رينجرز إلى النحس، في رد فعل غريب أثار الكثير من الجدل.

اختيارات المحررين

وكان سيلتيك الاسكتلندي قد سقط أمام مضيفه جلاسجو رينجرز بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الأسكتلندي.

وبخصوص ما حدث في المباراة، علق المدرب بريندان رودجرز على الخسارة بأنها لم تكن متوقعة له، مشيرًا إلى أن نحس الرقم 13 يعد سببًا رئيسيًا لهذه الهزيمة.

وقال رودجرز: "لقد حققنا 13 فوزًا خلال هذا الموسم في بطولة الدوري، ومن المعروف عن الرقم 13 أنه يجلب سوء الطالع، يبدو أن ذلك كان سببًا في خسارتنا اليوم"

وقال رودجرز: "ستيفين جيرارد شخص جيد، لقد تعاملت معه حين كنت مدربًا لليفربول وأتوقع له مستقبلًا كبيرًا في عالم التدريب، لقد قام بعمل رائع مع رينجرز هذا الموسم.

يذكر أن رينجرز بفوزه على الغريم سيلتيك وصل إلى النقطة 42 ملتحقًا بسيلتيك في الصدارة، مع تبقي مباراة مؤجلة لنادي سيلتيك.

الموضوع التالي:
جماهير نابولي تدعم كوليبالي قبل مواجهة بولونيا
الموضوع التالي:
ولفرهامبتون يصعق توتنهام ويوقف زحفه نحو صدارة البريميرليج
الموضوع التالي:
صراع تركي إسباني على ضم لورينتي
الموضوع التالي:
مونتشي: الحديث حول زانيولو أصبح أكثر من اللازم
الموضوع التالي:
الاتفاق يُزيد معاناة الاتحاد ويخطف منه النقاط الثلاث
إغلاق