مشهد كوميدي جديد في استوديو تحليل دوري الأبطال

بعد السخرية المستمرة من اسم الفريق الذي يعني "ثدي" باللغة الإنجليزية، قرر نادي بريست الفرنسي الرد على الثلاثي ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر وتييري هنري على طريقته الخاصة!

النادي الفرنسي قدم مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو الأمر الذي لفت أنظار الثلاثي خلال القيام بتغطية مباريات البطولة عبر استوديو "سي بي إس سبورتس".

ميكا ريتشاردز كان الشخص الأكثر حديثًا عن بريست، حيث أطلق الكثير من النكات مع تلميحات جنسية حول تشابه اسم النادي مع كلمة "ثدي"، لذلك جاء الرد من خلال رسالة وهدية خاصة.

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ومن جانبها قامت المذيعة "كايت عبده" مقدمة الاستوديو التحليلي بدوري الأبطال بقراءة الرسالة، والتي جاء نصها كالتالي:"أعزائي أصدقائنا في سي بي إس، شكرًا جزيلًا على اهتمامكم الوثيق بأداء بريست منذ بداية دوري أبطال أوروبا".

وأضافت:"نستمتع جميعًا بمشاهدة ضحكاتكم المتكررة في الاستوديو، لذا، قمنا بتصميم قميص خاص لمحب بريست "ميكا"، لم نستطع مقاومة الأمر كذلك بإهداء قميصنا إلى أسطورتنا تييري هنري الذي نرسل له أطيب تحياتنا".

وظهر هنري في حالة سعادة بقميصه رقم 14، وسارع ريتشاردز إلى ارتداء قميص "محب بريست"، وسط سخرية من جيمي كاراجر أسطورة ليفربول.

يذكر أن بريست يعتبر من أبرز مفاجآت الموسم على الصعيد القاري، ولديه فرصة جيدة في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث جمع 13 نقطة من سبع مباريات ويحتل المركز الثالث عشر، ويخوض الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري أمام ريال مدريد يوم 29 يناير الجاري.