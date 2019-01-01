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بريزنتيشن تعلن عن التوقيع مع راع سابع للقلعة الحمراء

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احتفالًا بمرور 112 عامًا على تأسيس القلعة الحمراء، بريزنتيشن توقع راع جديد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، صاحبة حقوق رعاية النادي الأهلي، عن توقع عقد الراعي رقم 7 للقلعة الحمراء، لمدة 4 مواسم مقبلة.

بريزنتيشن كانت حصلت على رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة، مقابل 520 مليون جنيه، بعدما وقع مسؤوليها على العقد خلال شهر أكتوبر الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لشركة بريزنتيشن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلنون فيها عن التوقيع مع الراعي رقم 7 للنادي الأهلي.

بريزنتيشن قامت بالتوقيع مع أحدى شركات المياة الغازية الكبرى، ليصبحوا هم الراعي السابع للقلهة الحمراء.

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جاء ذلك خلال احتفال النادي الأهلي بمرور 112 عامًا على تأسيسه، حيث أسست القلعة الحمراء في إبريل 1907.

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