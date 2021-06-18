بريجوفيتش يفاجئ الاتحاد بقرار صادم

اللاعب الصربي يصدم الاتحاد

بالرغم من أن الاتجاه السائد داخل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، هو استمرار المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلا وأن الأخير قرر مفاجئة العميد بقرار صادم.

وكان نادي الاتحاد يفكر بجدية في الاستغناء عن بريجوفيتش، في ظل عدم تقديمه للمستوى المطلوب منه خلال الموسم الماضي، ولكن قررت الإدارة التراجع عن هذا القرار.

وأشارت صحيفة "موندو" الصربية إلى أن ألكسندر بريجوفيتش، سيكون قريبًا لاعبًا في صفوف النجم الأحمر الصربي، بعد مفاوضات تمت بين الطرفين مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة أن النجم الأحمر الصربي أصبح الآن في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع بريجوفيتش، وقد يصل الطرفين إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.

ويريد نادي النجم الأحمر التعاقد مع بريجوفيتش، والذي يرتبط بعقد مستمر مع نادي الاتحاد حتى عام 2023، ولكن اللاعب اقترب من فك ارتباطه مع الفريق السعودي.

ويبحث نادي الاتحاد بالفعل عن مهاجم آخر، حيث هناك أخبارًا تشير إلى أن العميد مهتم بالتعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني، كما كان يفاوض فينسنت أبو بكر الذي انضم إلى النصر مؤخرًا.

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ولكن تبقى الأزمة هنا في شهادة الكفاءة المالية، التي لم يحصل عليها الاتحاد بسبب الديون المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي، وهو ما قد يمنع الاتحاد من إبرام صفقات جديدة، ومن ثم سيستمر جميع اللاعبين الحاليين.