بريجوفيتش : توقع طريقة لعب العهد ساعدنا على الفوز بسهولة

توقعنا أسلوب لعب العهد ولحسن الحظ تقدمنا سريًعا في النتيجة خلال المباراة

ماجد جزر

عبر اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال المهاجم العملاق بعد المباراة : "توقعنا أسلوب لعب العهد ولحسن الحظ تقدمنا سريًعا في النتيجة خلال المباراة".

الاتحاد فاز على ضيفه العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

واضاف المهاجم الصربي : "نجحنا في السيطرة على مجريات المباراة بعد تسجيلنا الهدف الأول، وسعيد جدًا باختياري لجائزة رجل المباراة".

وأنهى اللاعب تصريحات للحديث عن الفترة المقبلة وافتتاح الدوري السعودي وقال : "سنطوي صفحة هذه المباراة ونبدأ التفكير في اللقاء المُقبل".

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يُكر أن الاتحاد سيواجه الفريق اللبناني يوم 27 أغسطس الجاري في إياب الدور نفسه في لبنان، لحسم مقعد التأهل إلى الدور المُقبل.