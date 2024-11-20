بعد 20 ثانية فقط .. مدرب الدنمارك يغادر المؤتمر الصحفي "الأقصر في التاريخ" بحرج بالغ!

رييمر قاد بلاده إلى ربع نهائي دوري الأمم

تعرض بريان رييمر، مدرب منتخب الدنمارك، لموقف محرج للغاية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة بلاده ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى دور الثمانية لدوري أمم أوروبا، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه منتخب صربيا، الإثنين الماضي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

وتحت عنوان "المؤتمر الصحفي الأقصر في التاريخ"، نشرت شبكة "سكاي سبورت"، مقطع فيديو يظهر دخول رييمر المؤتمر الصحفي عقب مباراة صربيا التي أقيمت في ملعب دوبوتشيتشا ببلجراد، بعد 20 ثانية فقط من بدايته.

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السبب في ذلك هو أن مدرب الدنمارك جلس للترحيب بالصحفيين، وقال: "مساء الخير ومرحباً بكم في المؤتمر الصحفي، يمكنكم طرح أسئلتكم الآن"، لكنه فوجئ بتجاهل تام من الصحفيين وعدم طلب أي صحفي الحديث معه.

ورغم تدخل المنسق الإعلامي وطلب الصحفيين لإلقاء أسئلتهم إلى بريان رييمر، إلا أن الصمت سيطر على المكان، حتى قرر مدرب الدنمارك مغادرة مقعده والقاعة بسرعة، بينما علت وجهه ابتسامة خجل من هذا الموقف المحرج.

ورافق المنتخب المُلقب بالديناميت، الماتادور الإسباني إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة باحتلاله المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، جمعها بعد الفوز في مباراتين والتعادل مرتين، والخسارة في مثلهما.

في المقابل، جاء منتخب صربيا بالمركز الثالث في ترتيب هذه المجموعة، بنقطتين أقل من الدنمارك، في حين تذيلت سويسرا الترتيب بنقطتين فقط.