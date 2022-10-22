برونو يكشف موقف غرفة ملابس مانشستر يونايتد من أزمة رونالدو

فيرنانديش يتحدث عن أزمة رونالدو

كشف برونو فيرنانديش عن رأي غرفة خلع ملابس فريق مانشستر يونايتد في أزمة زميلهم كريستيانو رونالدو، حيث غاب صاروخ ماديرا عن القائمة التي شاركت ضد نادي تشيلسي، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان النجم البرتغالي قد رفض الدخول إلى أرض الملعب في مواجهة توتنهام الماضية، فيما غادر أرض الملعب قبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة، وبالتالي قرر المدرب إريك تين هاج استبعاده من قائمة مباراة البلوز، كما تدرب لوحده في كارينجتون.

وعند سؤال برونو عما تفكر فيه غرفة خلع الملابس عن كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي بعد كل هذه الأزمات، أوضح أنه لن يتم الكشف عن هذا الأمر، حيث زعم فيرنانديش أن لاعبي يونايتد لن يكشفوا ما يدور بداخلهم تجاه الدون.

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وجاءت تصريحات برونو مع شبكة "سكاي سبورتس" بعد اللقاء، وهي التي أوضح فيها أن فريقه واجه مباراة قوية ضد تشيلسي، وأن يونايتد كان يستحق الفوز في قمة الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن فيرنانديش يستعد رفقة زملائه لمواجهة فريق شريف في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، ومن الوارد أن يتواجد مواطنه رونالدو ضمن قائمة الشياطين الحمر للقاء.