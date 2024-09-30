استشهد بضحيته من توتنهام ورد رسمي من البريميرليج .. برونو فيرنانديش: خذلت زملائي ولم أستحق البطاقة الحمراء

ماذا قال برونو عن طرده أمام السبيرز؟

أبدى برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد استياءه التام من قرار كريس كافانا، حكم مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي مساء أمس، بطرده بعد تدخله على قدم جيمس ماديسون قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول.

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النجم البرتغالي تلقى بطاقة حمراء مباشرة عقب تدخله ضد ماديسون ليترك فريقه يلعب الشوط الثاني كاملًا بـ10 لاعبين، وهو ما ساهم في خسارتهم اللقاء 3-0، وقد اعترف اللاعب بأنه خذل زملائه لكنه رفض تمامًا الإقرار بصحة قرار الحكم.

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حيث قال لقناة "BBC" عقب اللقاء "أجري تلك المقابلة لأن زملائي في الفريق يستحقون ذلك لما فعلوه في المباراة بعد اللعب بـ10 لاعبين، خاصة أنني كنت اللاعب الذي طرد وخذلهم، الفريق أظهر شخصية هائلة والكثير من المرونة والقتال، حاولوا بجد لكن الأمر لم يكن سهلًا".

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تابع لقناة سكاي سبورتس "تدخلي ضد ماديسون كان خطأ لكنه لا يستحق البطاقة الحمراء أبدًا، حتى ماديسون حين قام قال لي أنه مجرد خطأ ولا يستحق الطرد، هذا ما قاله. يُمكن للجميع أن يرى أنه تدخل لا يستحق البطاقة الحمراء، وإن كان يستحق فعلينا النظر للعديد من الحالات الأخرى، لقد تعرضت للعديد من الضربات والركلات ولم أر أبدًا البطاقة الحمراء تُشهر سريعًا في وجه الخصم".

رابطة الدوري الإنجليزي فسرت بشكل رسمي قرار الحكم ببيان مختصر عبر مركز المباريات، حيث وصفت تدخل فيرنانديش بالخطأ الخطير ولذا استحق الطرد، مشيرة إلى أن حكم الفيديو أكد قرار الحكم الأول.

وأوضحت صحيفة ميرور الإنجليزية أن تعريف الخطأ الخطير في قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأنه التدخل الذي يُعرض سلامة المنافس للخطر أو يتم باستخدام القوة المفرطة أو الوحشية، وهو أي خطأ ينجم عن اندفاع اللاعب تجاه الخصم من الأمام أو الجانب أو الخلف باستخدام إحدى الساقين أو كلتيهما باستخدام القوة المفرطة أو ما يعرض سلامة الخصم للخطر".