توبيخ برونو بسببه وعلاقة خاصة مع رونالدو .. جارناتشو يشعل مانشستر يونايتد

الأرجنتيني الشاب بطل المشهد في يونايتد

أشعل الشاب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الأجواء في مانشستر يونايتد بعد تألقه في لقاء الخميس بالدوري الأوروبي ضد ريال سوسييداد.

وسجل جارناتشو الهدف الوحيد لفريقه للانتصار على المضيف الإسباني، ولكن لم يكن كافياً ليجنب يونايتد وصافة المجموعة بسبب فارق الأهداف.

وجذب الأرجنتيني الأنظار بسبب احتفاله على طريقة النجم كريستيانو رونالدو، والذي يحظى معه بعلاقة خاصة بحسب "MEN"، إذ يعتبر البرتغالي بمثابة الأب الروحي.

وظهر جلياً قوة العلاقة بين اللاعبين في لقطة احتفال رونالدو بهدف اللاعب الصغير في السن، وتفضيله مرور الكرة له عن التسجيل بنفسه.

وتسبب جارناتشو في الهجوم على قائد يونايتد برونو فيرنانديش بعد أن خرج البرتغالي بتصريحات بحقه عقب اللقاء قال فيها بحسب "مترو" إن فترة الإعداد التي لم يكن منضبطاً فيها كلفه عدة فرص، وأن اللاعبين في مانشستر ينتظرون منه المزيد.

كريس ساتون، المهاجم الإنجليزي السابق ومحلل "BT"، وبخ فيرنانديش بسبب تصريحاته بحق اللاعب وقال إنها ليست في وقتها أو مهمة، وأن اللاعب الخبير كان يمكنه الحديث بطريقة ولهجة أفضل عن زميله في هذا التوقيت بالذات.