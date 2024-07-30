"أعرف قصصًا أسوأ بكثير" .. برونا بيانكاردي تبرر عودتها إلى نيمار وتراهن على تعرض منتقديها لـ"الخيانة"

رسالة شديدة اللهجة من صديقة نيمار لـ"منتقديها"..

وجّهت برونا بيانكاردي، "صديقة" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديها؛ بعد العودة إلى اللاعب مجددًا.

برونا التي أنجبت من نيمار، طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر تقريبًا، انفصلت عن الساحر البرازيلي في الفترة الماضية، بعد "خيانته" لها أكثر من مرة، وسط تعاطف كبير معها، خاصة من النساء حول العالم.

وبعد أن تراجعت وعادت إلى اللاعب البرازيلي مجددًا، تلقت برونا العديد من الانتقادات؛ لترد في رسالة نشرتها صحيفة "جلوبو" البرازيلية؛ قائلة: "نيمار ارتكب الكثير من الأخطاء معي بالفعل؛ وهو يعرف ذلك جيدًا".

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وأثارت صديقة نجم الهلال الجدل في رسالتها، بـ"مراهنتها" على أن العديد من النساء اللواتي قمن بانتقادها، تعرضن للخيانة أو بعض الأفعال الخاطئة من أزواجهن؛ أو العكس.

وأضافت برونا بيانكاردي موجّهة حديثها إلى منتقديها أيضًا: "الفارق أن حياتي مع نيمار (مكشوفة) أمام الجميع"، مشددة على أنها تعرف قصصًا سرية أسوأ بكثير مما حدث معها.

وأكدت برونا على أنها مرت بأيامٍ صعبة للغاية، في الفترة الماضية؛ حيث ظلت المحادثات بينها ونيمار مستمرة لعدة شهور، قبل أن يقررا العودة إلى بعضهما، والبدء من جديد.

واعترفت صديقة نيمار، بأنها لا تستطيع أن تتحمل "اللوم" أكثر من ذلك، معتبرة أن الأشخاص الجيدين فقط؛ هم من يتمنون لها أن تعيش في سعادة، بعد العودة إلى اللاعب.

وفي النهاية.. قللت برونا من حدة هجومها على منتقديها؛ بالتأكيد على أنها تتفهم غضب البعض منها، لافتة في نفس الوقت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل الجميلة، من قطاع كبير من المتابعين.