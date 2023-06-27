بروزوفيتش يقول "نعم" لبرشلونة وشرط حاسم لخطف الصفقة من النصر

الصفقة تبتعد تمامًا عن النصر

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، بعدما قال الدولي الكرواتي "نعم" للعملاق الكتالوني.

النصر السعودي دخل في مفاوضات مكثفة مع بروزوفيتش وتوصل لاتفاق مع إنتر لضمه مقابل 24 مليون يورو، كما عرضت إدارة النادي مبلغ 20 مليون يورو سنويًا كراتب له مقابل التوقيع لمدة 3 سنوات، في الوقت الذي طلب فيه اللاعب الحصول على 30 مليون يورو سنويًا.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أكد أن برشلونة أصبح الخيار الأقرب لبروزوفيتش في الوقت الحالي، بعدما استبعد النادي الكتالوني فكرة التعاقد مع يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ ومارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسييداد.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن صاحب الـ30 سنة يحظى بتقدير واسع من إدارة برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز، بالإضافة لبعض الأسماء الأخرى مثل داني باريخو وأوريول روميو.

وأوضحت أن الشرط الحاسم لإتمام هذه الصفقة المعقدة هو حصول برشلونة على المزيد من الوقت من أجل إرسال العرض المناسب لإنتر، وذلك عن طريق بيع بعض اللاعبين للحصول على المزيد من الحرية المالية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي.

ويأتي على رأس المرشحين لمغادرة برشلونة كل من كليمون لونجليه، سيرجينيو ديست، صامويل أومتيتي، أليكس كولادو وجوستافو مايا، طمحًا في خفض فاتورة الأجور بشكل كبير لترك المساحة اللازمة لبعض الصفقات الجديدة.

وبالنسبة لفكرة انتقال بروزوفيتش إلى النصر فيبدو أنها أصبحت في غاية الصعوبة، بسبب شكوك اللاعب تجاه مغادرة أوروبا في الوقت الحالي وعدم الاتفاق على الراتب الذي كان سيحصل عليه في دوري روشن.

يذكر أن برشلونة تعاقد مؤخرًا مع اللاعب الألماني إلكاي جوندوان في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي، ويطمح في التعاقد مع لاعب وسط آخر لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي الأمريكي.