بروزوفيتش يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد

بتوصية من زين الدين زيدان

ترددت أنباء في العديد من الصحف الإسبانية وكذلك الإيطالية، عن اهتمام ريال مدريد بمتوسط ميدان إنتر مارسيلو بروزوفيتش.

ونقلت صحيفة "آس" عن مصادر إيطالية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة في الحصول على توقيع الدولي الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولفت المصدر، إلى أن زيزو يراقب صاحب الـ27 عامًا عن كثب، منذ توهجه مع منتخب بلاده في حملة الوصول لنهائي مونديال روسيا 2018.

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وأوضح التقرير، أن بطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، يتطلع لشراء بروزوفيتش، ليرافق البرازيلي كاسيميرو على دائرة منتصف النادي الميرينجي في المستقبل.

ويعتبر بروزوفيتش من أهم القطع الأساسية في مشروع المدرب أنطونيو كونتي مع الأفاعي، وقد شارك في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، غير أنه مرتبط بعقد مع النادي حتى منتصف 2022.

ولم يتطرق المصدر حول أية تفاصيل تتعلق بالأمور المادية، باستثناء الإشارة إلى أن قيمته السوقية تبلغ حوالي 60 مليون يورو، وذلك استنادًا إلى موقع "ترانسفير ماركت".

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وانتقل اللاعب الكرواتي إلى "جوسيبي مياتزا" في صيف 2015، قادمًا من دينامو زغرب في صفقة غير معلومة، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 22 هدفًا من مشاركته في 182 مباراة في كل البطولات.