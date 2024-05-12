بروزوفيتش يحرج رونالدو في فانتازي الدوري السعودي.. وإيكامبي بطل فوق العادة

جولة جديدة تنتهي من دوري روشن!

خطف مارسيلو بروزفيتش، الأضواء من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، خلال الجولة الـ31 من الدوري السعودي لكرة القدم.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا).

وتألق بروزوفيتش خلال مواجهة النصر مع الأخدود، وسجل هدفين فيما سجل كريستيانو رونالدو، هدفًا ليقودا النصر للفوز (3-2).

وفرض الكاميروني كارل توكو ايكامبي، نفسه بطلا للجولة بتسجيله 3 أهداف من أهداف فريقه الخمسة في شباك الاتحاد محققًا عددًا كبيرًا من النقاط.

فيما كان مصطفى زغبة نجم ضمك، الحارس الأفضل خلال الجولة بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام أبها، بالإضافة إلى تصديه لركلة جزاء.

خماسية الاتفاق في شباك الاتحاد، أتت بثمارها، فبالإضافة إلى إيكامبي، تألق أيضًا من لاعبي المدرب جيرارد، سيكو فوفانا، بتسجيله هدفًا وصناعة آخر، وكذلك المدافع محمد عبد الرحمن، الذي صنع هدفًا بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك.

وفي مباراة حسم اللقب، تألق من الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بتسجيله هدفين في شباك الحزم، وكذلك سرجي سافيتش بتسجيله هدفًا وصناعة آخر.

وفي الأمام تألق أوديون إيجالو، بتسجيله هدفي الوحدة في شباك الخليج، وكذلك تألق عبد الحميد صابيري بتسجيله هدفًا وصناعة آخر في تعادل فريقه الفيحاء أمام الفتح (2-2).

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: مصطفى زغبة (ضمك)

الدفاع: نور الرشيدي (ضمك)، إبراهيم النخلي (الطائي)، محمد عبد الرحمن (الاتفاق)

الوسط: سيرجي سافيتش (الهلال)، سيكو فوفانا (الاتفاق)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، عبد الحميد صابري.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، توكو إيكامبي (الاتفاق)، أوديون إيجالو (الوحدة).