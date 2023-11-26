بشروط استثنائية .. كريستيانو رونالدو يبحث عن موظفين جدد لفندقه بإسبانيا

تعرف على شروط العمل في فندق رونالدو

يبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موظفين جدد للفندق الخاص به في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل توظيفهم، وذلك برصد رواتب كبيرة.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن فندق بيستانا CR7 الخاص برونالدو في مدريد، قدم 4 عروض عمل في مناصب مختلفة، بهدف زيادة عدد موظفيه العام المقبل.

وتختلف الرواتب بالنسبة للوظائف المعروضة، فأقل راتب هو 25 ألف يورو في العام، ولا تتجاوز الرواتب سقف 33 ألف يورو.

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وتقدم شركة رونالدو عقدًا دائمًا وطويل الأجل بدوام كام، مع الحصول على 50 يومًا إجازة، وبدلات شهرية قدرها 100 يورو، بالإضافة إلى تأمين طبي مجاني، كما يمكن للموظفين أن يستفيدوا من خدمات الفندق والعروض الترويجية دون أي تكلفة.

ومن شروط عروض العمل في فندق رونالدو، هو المستوى العالي في اللغة الإنجليزية، حيث يطلب الفندق "فني صيانة، وطباخ براتب 25 ألف يورو" وموظف استقبال وخدمة عملاء براتب 28 ألف يورو، والوظيفة الرابعة هي منسق المجموعة وراتبها 33 ألف يورو.