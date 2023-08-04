الفريق الكتالوني يريد صفقة كبرى أخرى من السيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عدم وصول أي عرض رسمي من أجل لاعبه برناردو سيلفا إلى الآن، مشددًا على رغبته في إبقائه بين صفوف السيتيزين.

وقال جوارديولا في تصريحات قبل مباراة الدرع الخيرية التي تقام الأحد بين مانشستر سيتي وآرسنال: "لم نتوصل بأي عرض رسمي من أجل برناردو سيلفا، إنه لاعب شديد الأهمية بالنسبة لنا ولا نريد رحيله بأي شكل من الأشكال".

وأردف: "برناردو ليس مثل جوندوجان الذي كان يدخل المراحل الأخيرة في عقده، وقد خسرنا لاعبين رائعين مثل جوندوان ومحرز واللذين أضافا لنا الكثير حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي".

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وأردف: "ولكن في الوقت ذاته لن أريد وجود أي لاعب لا يريد البقاء في الفريق، لذلك سيتعين على أي راغب في الرحيل استشارتنا كجهاز فني وكذلك الإدارة بشكل عام، ولكن إلى الآن بالنسبة لحالة برناردو وووكر لم يصل أي عرض رسمي".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد نجح في ضم جوندوجان بشكل مجاني من مانشستر سيتي بالفعل، ويحاول أيضًا ضم جواو كانسيلو.