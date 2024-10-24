"هل ستحاول مجددًا الفوز بالدوري الإنجليزي؟" .. نجم آرسنال يكشف "سخرية" برناردو سيلفا منه في فرنسا

ثقة عمياء من نجم السيتي في فريقه

روى أولكسندر زينتشينكو مدافع آرسنال قصة سخرية برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي من آماله وطموحاته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي من جديد خلال الموسم الجاري.

القصة إن كانت تُظهر سخرية النجم البرتغالي من رغبة نظيره الأوكراني في الفوز بلقب البريميرليج، فإنها في نفس الوقت تُبرز مدى ثقة سيلفا من حظوظ فريقه في الحفاظ على لقبهم للموسم الخامس على التوالي.

زينتشينكو كشف عن الواقعة التي جرت في فرنسا خلال حديثه إلى موقع "فوتبول لندن"، حيث قال "رأيت أن سيلفا موجود مثلي في جنوب فرنسا خلال الصيف الماضي، ولذا أرسلت له سائلًا إياه عن ملعب لإجراء بعض التدريبات، فأجاب علي "لماذا؟ لماذا تحتاج الملعب؟"، فرددت عليه "أحتاجه للجري"، فأجابني من جديد "الجري؟ لماذا؟ هل ستحاول من جديد الفوز بالدوري الإنجليزي؟ انسى الأمر وابق في المنزل".

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آرسنال كان قد حاول الفوز باللقب خلال الموسم الماضي وقد قدم أداءً مذهلًا تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا لكن السيتي حسم اللقب لصالحه بفارق نقطتين في النهاية.

يُشار إلى أن الأوكراني صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للمدفعجية قادمًا من السيتيزن صيف 2022 مقابل 35 مليون يورو بعد قضاء 5 مواسم مع السيتي.