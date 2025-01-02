"لا ننظر إلى ليفربول وهدفنا الوصول للمربع الذهبي" نجم مانشستر سيتي يعترف بتراجع فريقه!

نجم مانشستر سيتي يعترف بالمعاناة...

يعتقد برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أنه فريقه خرج من سباق الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسيكون من الصعب ملاحقة ليفربول، وسيكون تركيز الفريق كله منصب على الوصول للمربع الذهبي.

ويعاني مانشستر سيتي، بشكل كبير هذا الموسم ويحتل المركز السادس في سلم ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع، و14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الآن يجب علينا أن نتقبل الأمر الواقع، نحن لا ننظر إلى ليفربول، فريقنا في المركز السادس في الدوري، لذا لا يمكننا النظر إلى ليفربول أو آرسنال أو أي فريق آخر".

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وتابع: "نحن ننظر إلى مبارياتنا التالية وسنحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، للتقدم واحتلال المركز الثالث أو الرابع، وقبل نهاية المسابقة بـ 10 جولات، سنجري بعض الحسابات لمعرفة أين يمكننا الدوري".

وأضاف: "في الوقت الحالي أود أن أقول إنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ولكن حاليًا مانشستر سيتي، خارج سباق المنافسة على اللقب تمامًا لا شك في ذلك، هناك مقولة معروفة بأنه لا يمكنك الفوز بالدوري في يناير، ولكن يمكنك خسارته وهذا ما حدث".

جدير بالذكر أن كتيبة المدرب بيب جوارديولا، تستعد لمواجهة وست هام، مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.