برعاية الأب الروحي لجوارديولا .. برشلونة يبتكر قاموس مصطلحات يغسل عقول الناشئين!

الحرب خارج أسوار "لاماسيا"

تحافظ أكاديمية "لا ماسيا" على سياق انتهجه فرانشيسكو سيرول، أحد كبار المدربين في أكاديمية برشلونة والأب الروحي للمدرب القدير بيب جوارديولا، يقوم على نزع الكلمات العدائية في كرة القدم من قاموس اللاعبين وهم في مرحلة التنشئة.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا أوضح أن هناك مصطلحات كروية ترتبط بالحرب مثل (الدفاع، الهجوم، رأس الحربة، إطلاق القذائف، الخصوم، إطلاق النار، العدو)، لا يتم استعمالها داخل الأكاديمية ويتم الاستعاضة عنها بمرادفات أقل "ضررًا" وأخلاقية.

وأشار التقرير، إلى أن هناك خصوصية لدى برشلونة في هذا الأمر، حيث حدد باكو سيرولو سلسلة من المصطلحات حاول المدربون التخلص منها والتي تربط الرياضة بلغة الحرب،

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وأوضح سيرولو أن "كرة القدم ملوثة بلغة الحرب، هذه المصطلحات تكونت من أجل تعظيم دور الرياضة وبناء قصص ملحمية، وجاء ذلك سواء من كرة القدم نفسها أو من الصحافة، وبذلك تم إنشاء لغة بدأت تشق طريقها إلى أدمغتنا، ويقول العلم أن هذا له عواقب وخيمة".

وأضاف: "في اللحظة التي أتحدث فيها عن الهجوم، أقوم بإنشاء أشكال كيميائية حيوية في رأس اللاعبب تعمل في وضع تفاعلي يمكن أن تتسبب بمواقف غير مرغوب فيها. بهذه الطريقة، يمكننا خلق مواقف تتعارض مع هدفنا كمدربين".

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وعلق على هذا الأمر أحد مدربي أكاديمية لا ماسيا، قائلًا: " نحاول في برشلونة لسنوات، أن نغير هذه المصطلحات، دائمًا نحاول أن ندافع عن القيم الشاملة التي تتجاوز كرة القدم و إبعاد الشباب عن اللغة الحربية في عالم الرياضة".

وأضاف مدرب آخر: "بهذه الكلمات، يتم تنشيط مناطق الدماغ المرتبطة بالسلوكيات. نحن نأخذ ذلك في عين الاعتبار، قد تصدر منا بعض المصطلحات مثل نزاع أو حرب، لكننا نصر قبل كل شيء على تجنب كل ما ينبع من هذا الجانب غير المرغوب فيه".