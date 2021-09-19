"برشلونة 2022".. حلم لابورتا وفرصة بوجبا الاستثنائية

برشلونة يجهز أسلحته للصيف المقبل

حظى فريق برشلونة الكتالوني بصيف هزيل بعض الشيء، إذ فقد فيه أسطورة الفريق والهداف التاريخي، ليونيل ميسي وبالإضافة إلى جريزمان وبيانيتش وعدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

بينما في المقابل استطاع أن يتعاقد مع الهولنديين ممفيس ديباي ولوك دي يونج خلال، كما انضم أجويرو وإيرك جارسيا.

ملخص سوق انتقالات برشلونة كان محاولة لتصحيح مسار الفريق اقتصاديًا وتقليل سقف الرواتب وحل كوراث جوسيب ماريا بارتوميو حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

نشرت "موندو ديبورتيفو" تقرير تؤكد فيه أن أهداف "البلوجرانا" في السوق المقبل باتت معروفة وتم تحديدها من الآن، وفي هذا التقرير سنستعرض معًا خطة برشلونة لموسم 2022-23:

ما هو وضع أهداف برشلونة الصيف المقبل؟

محور النادي الكتالوني تدعيماته نحو لاعب يستطيع أن يصنع فارقًا داخل الفريق، لا يكفِ أن يكون مهاجم أو صانع ألعاب من الطراز الرفيع بل لاعب يستطيع أن يخلق الفرص لنفسه ولزملائه وهذا أكثر ما يفتقده برشلونة في الوقت الحالي.

داني أولمو .. العودة من حيث توقفنا

الجناح الكتالوني، الذي تدرب في "لاماسيا"، كان قريبًا جدًا من العودة في الأيام الأخيرة من هذا السوق الصيفي.

برشلونة أرسل العرض للاعب الذي وافق على الانتقال للنادي لمدة 5 سنوات، دون النظر عمليًا إلى الظروف التي يمر بها النادي.

ووصل الأمر إلى موافقته على راتب أقل بكثير مما تلقاه من بعض الأندية الإنجليزية، لرغبته في تمثيل برشلونة، و بينما وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة تعثرت الصفقة ولم تنجح في النهاية.

بحسب الصحيفة الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد إلى العودة من جديد في السوق الشتوي المقبل، لمحاولة التعاقد مع اللاعب، لكن بالطبع بشروط مختلفة وسيجب على النادي وقتها الاتفاق مع لايبزيج على قيمة الصفقة، خاصة وأن القيمة السوقية لأولمو تصل إلى 50 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

إرلينج هالاند .. تجرأ على الحلم

مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة أبدًا إذا أراد بالفعل التعاقد مع محبوب الجماهير، إرلينج هالاند، فبين أزماته الاقتصادية وتهافت كبار أوروبا على التعاقد معه، الإخفاق سيكون العنوان لا محاله.

شيء وحيد يعطي برشلونة أمل بين كل تلك الأزمات، وهو أن مينو رايولا، مدير أعمال اللاعب يبدو أنه منفتح للاستماع إلى جميع الاقتراحات، ففي الصيف الماضي كان متواجد بالفعل في برشلونة مع والد اللاعب لمعرفة الخطة الرياضية التي سيقدمونها إلى هالاند، وبعد ساعات، استقل الطائرة وفعل الشيء نفسه مع ريال مدريد، وأظهر أنه لا يوجد نادٍ بعينه مفضل للاعب.

الدولي النرويجي، اعتبارًا من 30 يونيو، يستطيع أن يخرج من النادي إذا تم دفع الشرط الجزائي بقيمة 90 مليون يورو، وهو رقم لا يزال باهظًا بالنسبة لبرشلونة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للفريق، لكن على الأقل النادي الكتالوني يعرف بالفعل السعر الذي سيتعين عليه مواجهته منذ البداية حتى يتمكن من شراء اللاعب من الفريق الألماني.

هذا الرقم لن يكون كل شيء سيتوجب على الإدارة دفعه فهناك راتب للاعب ولابد أن يكون مغري بالإضافة إلى عمولة رايولا "20 مليون يورو" كما هناك مكافأة انتقال لوالده وسيكون في الأغلب نفس القيمة.

يعلم برشلونة صعوبة المهمة لكن لابورتا يأمل في إقناع اللاعب ووالده من خلال الصداقة التي تجمعه مع رايولا.

بول بوجبا .. انقض على الفرصة

مع وجود داني أولمو كخيار حقيقي وإرلينج هالاند كـحلم، سيكون لدى إدارة برشلونة لاعب ثالث على الطاولة لتكون قادرة على إحداث فرق في الفريق، وفي هذه المرحلة لن يكون هناك أشهى من الانقاض على الفرصة الاستثنائية، والتعاقد مع بول بوجبا.

اللاعب الفرنسي سينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو، ليصبح حرًا في التفاوض والانتقال إلى أي فريق ولطالما كان هدفًا للنادي الكتالوني.

وحسب ما كشفته تقارير هذا الأسبوع من صحيفة "fichajes.net" الإسبانية فإن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد اتخذ بالفعل الخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي، كما أجرى محادثات مع رايولا لإبلاغه باهتمام برشلونة باللاعب.

لابورتا يريد أن يكون لديه "وحش" ​​في المنتصف، يمتلك قوة بدنية، ويستطيع أن يفوز في الالتحامات بالإضافة إلى استعادة الكرات وخلق الفرص للأمام، وكل ذلك يتماشى مع قدرات اللاعب الفرنسي، وكان قد حاول بالفعل من قبل التعاقد مع لاعبين خط وسط مشابهين لبوجبا كفيانالدوم، لكن الأخير فضّل الذهاب إلى باريس سان جيرمان، رئيس برشلونة لا يريد أن يفوت الفرصة الاستثنائية ويأمل أن تكتمل خطته ويتعاقد مع الفرنسي.

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