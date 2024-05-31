برشلونة يؤمن مقعد جافي في الموسم الجديد .. والأموال تحسم مصير هذا الثنائي

النزاع القضائي القائم يحفظ حق البارسا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن موقف برشلونة من تسجيل عقد لاعبه الشاب جافي في قائمة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة لجمع الكثير من الأموال في الصيف الجاري، حتى يتمكن من ضبط فاتورة الرواتب وتوفيق أوضاعه فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف، ويصبح من حقه تسجيل عقود بعض من لاعبيه وضم صفقات جديدة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يحتفظ بحقه في تسجيل جافي كلاعب في الفريق الأول لبرشلونة يوم 1 يوليو المقبل، وذلك حتى يتم حل النزاع القضائي القائم مع رابطة الدوري الإسباني منذ يناير 2023.

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وكان برشلونة قد حصل على حكم بأحقيته في تسجيل جافي الصيف الماضي، ضمن قائمة الفريق الأول لبرشلونة، وتفعيل العقد الجديد الذي وقع عليه مع البارسا، حتى يونيو 2026، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ولم يخرج جافي من قائمة برشلونة، رغم الإصابة الخطيرة التي حرمته من اللعب في النصف الثاني من الموسم، الأمر الذي سمح لبرشلونة باستخدام هامش من رواتبهم لجلب فيتور روكي في موعد مبكر عن المتفق عليه مع ناديه السابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن موقف روكي مخالف تمامًا لجافي، حيث لن يتمكن برشلونة من تسجيله في قائمة الموسم الجديد، إلا بعد الالتزام بالحد الأقصى للرواتب و"اللعب النظيف"، وينطبق نفس الأمر على إينيجو مارتينيز.