برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لويس سواريز

نادي برشلونة يصدر بيانًا بشأن إصابة لاعبه الأوروجوياني لويس سواريز أمام ليفانتي.

أعلن نادي برشلونة رسميًا أن خروج لويس سواريز من شوط المباراة الأول بين الفريق الكتالوني وليفانتي جاء بسبب شعوره بانزعاجات في ربلة الساق

وتقدم ميسي لبرشلونة بالهدف الأول في شوط مباراة ليفانتي الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وفي نهايات الشوط الأول وبعد هدف ميسي، بدأ سواريز يشعر بانزعاجات في قدمه اليمنى، ليطالب المدرب إرنستو فالفيردي باستبداله نظرًا لعدم قدرته على إكمال المباراة.

وبالفعل خرج لويس سواريز في حدود الدقيقة 40 وأقحم فالفيردي كارلوس بيريز بدلًا منه، ليتم بعدها بدقائق فقط إعلان إصابة سواريز في ربلة الساق في انتظار أن يخضع للفحوصات الطبية التي ستحدد خطورة الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

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وأصدر النادي قبل قليل بيانًا كتب فيه: "بعد الفحوصات التي أقيمت مساء اليوم علمنا أن سواريز يعاني من ضرر في القدم اليمنى، لن يكون متاحًا في الفترة المقبلة، وسنحدد مدة الغياب بحسب تطوره وطريقة علاجه".

يذكر أن برشلونة قد عانى من غياب عدد من لاعبيه خلال الفترة التي لعبت من الموسم الحالي، كان أبرزهم ليونيل ميسي الذي فوت بداية الموسم رفقة عثمان ديمبيلي وعدد من اللاعبين الأساسيين والبدلاء.