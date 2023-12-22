برشلونة يوجه أنظاره نحو السعودية لخطف هدف ليفربول

التحرك نحوه قد يتم في يناير

تتوجه أنظار برشلونة نحو السعودية، اليوم، الجمعة، لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي، ليس لمعرفة النتيجة ولكن لأسباب خاصة.

النادي الكتالوني يعتبر من أشهد المعجبين بأندريه ترينداد لاعب وسط فلومينينسي، ويتابعه منذ فترة طويلة، لذلك مواجهة الليلة أمام بطل دوري أبطال أوروبا في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قد تكون نقطة فاصلة في مسيرته.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن أندريه هو أحد الخيارات التي يفكر فيها ديكو المدير الرياضي لبرشلونة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وأوضحت أن اللاعب جذب أنظار ديكو والمدرب تشافي هيرنانديز بسبب تمتعه بقدر كبير من الديناميكية والذكاء التكتيكي والثبات، ويمكنه منح الفريق الكثير من التوازن في الدفاع والهجوم.

ومن جانبه حرص ديكو على جمع المعلومات حول المستوى الإيجابي لصاحب الـ22 سنة لعدة أشهر، وكان ضمن قائمة مختصرة للصيف القادم لتعزيز خط الوسط، ولكن التحرك نحوه قد يحدث بشكل مبكر في شهر يناير القادم لحاجة الفريق إلى تدعيم بسبب الهبوط الواضح في المستوى وتخبط النتائج وإصابة جافي.

يذكر أن أندريه الذي تألق بشكل لافت مع فلومينينسي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول الصيف الماضي لكن الصفقة لم تنجح في النهاية.