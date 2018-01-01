برشلونة ينفي موافقته على رحيل راكيتيش

راكيتيش اتخذ بعض الخطوات التي تؤكد أنّه سينضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل وبرشلونة ينفي

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب إيفان راكيتيش من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني..

راكيتيش كان قريبًا من الانضمام للنادي الباريسي في الصيف الماضي ولكنّه رفض وقرر الاستمرار مع البلوجرانا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنها تواصلت مع إدارة النادي الكتالوني التي نفت تمامًا وجود أي اتفاق مع اللاعب لأجل الرحيل في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إيفان لديه عقد ينتهي في 2021 ولا يوجد أي توجه من الإدارة لبيعه.

إذاعة كتالونيا كشفت أنّ الكرواتي اتفق مع إدارة برشلونة على مغادرة النادي ولكن بأقل من قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 125 مليون يورو.

وأعلن اللاعب أنّ منزله معروض للبيع كما أرسل بنته إلى مدرسة فرنسية وهو ما يؤكد إتجاه إيفان للعب في باريس سان جيرمان.

ديمبيلي دائمًا في الموعد🔥، ولوكاس مورا يسهم في تأهل السبيرز إلى دور 16 من دوري الأبطال، إليكم أبرز ما جاء خلال المباراة👇. pic.twitter.com/xxXeArFiIa — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان النادي الفرنسي عرض 90 مليون يورو لضم راكيتيش بجانب منح اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو صافي من الضرائب.

ومن المتوقع أن يتعاقد برشلونة مع أدريان رابيو من باريس سان جيرمان بالمجان حال رفض تجديد تعاقده والرحيل في الصيف المقبل.

راكيتيش انضم إلى برشلونة في 2013 وحقق 12 بطولة رفقة النادي الكتالوني.